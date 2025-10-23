ماں بچہ صحت پروگرام200لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فائلیں گم
واجبات اور کلیمز تا حال التوا کا شکار، ترقی اور پنشن کے مسائل ہو سکتے : متاثرین
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ماں بچہ صحت پروگرام فیصل آباد میں انتظامیہ کی نااہلی اور بدانتظامی کا سنگین انکشاف ہوا ہے ، جہاں دو سو سے زائد لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی سروس فائلیں مبینہ طور پر دفتر سے گم ہو گئیں۔ فائلوں کی عدم دستیابی کے باعث خواتین ملازمین اپنے مالی واجبات، انکریمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے کلیمز سے محروم ہوگئیں۔ذرائع کے مطابق متعدد متاثرہ ورکرز نے انتظامیہ کے دفاتر کے درجنوں چکر لگائے مگر نہ فائلوں کا کوئی ریکارڈ ملا اور نہ ہی متعلقہ افسروں کی جانب سے کوئی تسلی بخش جواب دیا گیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں ہر بار فائل گم ہونے یا عملدرآمد ممکن نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا جاتا ہے ۔اطلاعات کے مطابق کچھ افسر مبینہ طور پر معاملے کو دبا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ فائلوں کے گم ہونے سے نہ صرف ان کے واجبات رک گئے ہیں بلکہ ان کی سروس ہسٹری بھی متاثر ہوئی ہے ، جس کے باعث مستقبل میں ترقی اور پنشن کے مسائل بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔