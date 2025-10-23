سموگ کے خاتمے کیلئے مشترکہ حکمتِ عملی اپنانے کا حکم
پنجاب ماحولیاتی تحفظ قوانین پر مکمل عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے :آر پی ا و
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے سموگ کی روک تھام کے حوالے سے ضلعی سربراہان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصل آباد ریجن میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمتِ عملی اپنائی جائے تاکہ سموگ کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب ماحولیاتی تحفظ قوانین پر مکمل عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ، جبکہ ٹریفک کی نگرانی میں اضافہ کرتے ہوئے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ فصلات کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی بلا امتیاز ایکشن لیا جائے ۔آر پی او نے عوامی آگاہی مہم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو سموگ کے نقصانات اور بچاؤ کے اقدامات سے آگاہ کیا جائے اور اُنہیں عملی طور پر سموگ کے خاتمے کی سرگرمیوں میں شریک کیا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے بھٹوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کی جائیں۔