صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ کے خاتمے کیلئے مشترکہ حکمتِ عملی اپنانے کا حکم

  • فیصل آباد
سموگ کے خاتمے کیلئے مشترکہ حکمتِ عملی اپنانے کا حکم

پنجاب ماحولیاتی تحفظ قوانین پر مکمل عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے :آر پی ا و

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے سموگ کی روک تھام کے حوالے سے ضلعی سربراہان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصل آباد ریجن میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمتِ عملی اپنائی جائے تاکہ سموگ کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب ماحولیاتی تحفظ قوانین پر مکمل عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے ، جبکہ ٹریفک کی نگرانی میں اضافہ کرتے ہوئے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ فصلات کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی بلا امتیاز ایکشن لیا جائے ۔آر پی او نے عوامی آگاہی مہم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو سموگ کے نقصانات اور بچاؤ کے اقدامات سے آگاہ کیا جائے اور اُنہیں عملی طور پر سموگ کے خاتمے کی سرگرمیوں میں شریک کیا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے بھٹوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کی جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر

ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی

اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن