خاتون اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے پر مقدمہ درج

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں اور پریشان کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے محمدی چوک کی رہائشی نگہت آفتاب نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر انہیں ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور بعد ازاں ملز م موقع سے فرار ہو گئے ۔

