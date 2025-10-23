جرمن بینک کے 4 رکنی وفد کا کی ایم ڈی واسا سے ملاقات
بینک کے تعاون سے 15 ٹیوب ویلز کی بحالی اور جدید واٹر فلٹرز کی تنصیب ہوگی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ سے جرمن بینک KFW کے چار رکنی مشن نے واسا ہیڈ آفس میں ملاقات کی، جس میں 40ملین یورو کے مجوزہ کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ KFW مشن کی قیادت ہیڈ آف ڈویژن انفراسٹرکچر اینڈ فنانس مسٹر ٹورسٹن جیلسٹڈ (Mr. Torsten Jellestad) نے کی، جبکہ اس موقع پر ڈپٹی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا، ڈپٹی ایم ڈی او اینڈ ایم محمد مقبول سنپال، ڈائریکٹر آپریشنز مخدوم بابر، ڈپٹی ڈائریکٹرز عمران بٹ، سانول ملک سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ایم ڈی واسا نے بتایا KFW کے تعاون سے ایک باہمی کلائمیٹ ریزسٹینس منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، ایک نیا ٹینک اور 6 نئی ٹینکیاں تعمیر کی جائیں گی۔ گلفشاں واٹر ورکس کو 3 ملین گیلن کے جدید ریپڈ سائنس فلٹر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔انہوں نے مزید بتایا وفد نے منصوبے کی سائٹس کا وزٹ کر لیا ہے توقع ہے پراجیکٹ آئندہ سال کے وسط میں شروع کر دیا جائے گا۔