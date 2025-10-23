صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمن بینک کے 4 رکنی وفد کا کی ایم ڈی واسا سے ملاقات

  • فیصل آباد
جرمن بینک کے 4 رکنی وفد کا کی ایم ڈی واسا سے ملاقات

بینک کے تعاون سے 15 ٹیوب ویلز کی بحالی اور جدید واٹر فلٹرز کی تنصیب ہوگی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ سے جرمن بینک KFW کے چار رکنی مشن نے واسا ہیڈ آفس میں ملاقات کی، جس میں 40ملین یورو کے مجوزہ کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ KFW مشن کی قیادت ہیڈ آف ڈویژن انفراسٹرکچر اینڈ فنانس مسٹر ٹورسٹن جیلسٹڈ (Mr. Torsten Jellestad) نے کی، جبکہ اس موقع پر ڈپٹی ایم ڈی انجینئرنگ ثاقب رضا، ڈپٹی ایم ڈی او اینڈ ایم محمد مقبول سنپال، ڈائریکٹر آپریشنز مخدوم بابر، ڈپٹی ڈائریکٹرز عمران بٹ، سانول ملک سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ایم ڈی واسا  نے بتایا  KFW کے تعاون سے ایک باہمی کلائمیٹ ریزسٹینس منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، ایک نیا ٹینک اور 6 نئی ٹینکیاں تعمیر کی جائیں گی۔  گلفشاں واٹر ورکس کو 3 ملین گیلن کے جدید ریپڈ سائنس فلٹر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔انہوں نے مزید بتایا  وفد نے منصوبے کی سائٹس کا وزٹ  کر لیا ہے  توقع ہے  پراجیکٹ آئندہ سال کے وسط میں شروع کر دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن