محتسب پنجاب کی جڑانوالہ میں کھلی کچہریاں، عوامی شکایات سنیں
عوام کے مسائل کے فوری حل کیلئے ہر سطح پر متحرک ہیں :اسلم حیات ، نواز خالد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محتسب پنجاب کی جانب سے عوامی مسائل کے حل اور سرکاری محکموں کی کارکردگی میں شفافیت کے فروغ کے لیے ساندل بار لاء کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج جڑانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر آفس جڑانوالہ میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان کچہریوں میں صوبائی محتسب پنجاب کے ایڈوائزرز اسلم حیات اور نواز خالد نے شرکت کی جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگ زیب گورایہ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بھی موجود تھے ۔ایڈوائزر اسلم حیات نے اس موقع پر کہا کہ محتسب پنجاب عوام کے بنیادی مسائل کے فوری حل کے لیے ہر سطح پر متحرک ہے اور کھلی کچہریوں کا مقصد انصاف کی فراہمی کو آسان بنانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے بلاخوف و تردد محتسب پنجاب کے دفاتر سے رجوع کریں تاکہ شکایات کو بغیر تاخیر نمٹایا جا سکے ۔ایڈوائزر نواز خالد نے کہا کہ کھلی کچہریاں عوام اور سرکاری اداروں کے درمیان اعتماد کو مضبوط بناتی ہیں اور ان کے انعقاد سے بہتر طرزِ حکمرانی کو فروغ ملتا ہے ۔ کھلی کچہریوں کے دوران متعدد شہریوں نے مختلف محکموں سے متعلق شکایات پیش کیں جن پر موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو فوری احکامات جاری کیے گئے ۔