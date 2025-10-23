ہسپتال دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے الائیڈ ہسپتال میں کاشف نامی شہری دوائی لینے کے لئے آیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے مبینہ طور پر رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
