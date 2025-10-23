امانت لی گئی رقم مبینہ طور پر خوردبرد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت لی گئی رقم مبینہ طور پر خوردبرد کر لی گئی۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے رحمان گارڈن میں عابد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمہ نے مبینہ طور پر اس سے بھاری مالیت کی رقم بطور امانت حاصل کی اور مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے مبینہ طور پر خورد برد کر لی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
