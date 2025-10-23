صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت لی گئی رقم مبینہ طور پر خوردبرد

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت لی گئی رقم مبینہ طور پر خوردبرد کر لی گئی۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے رحمان گارڈن میں عابد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمہ نے مبینہ طور پر اس سے بھاری مالیت کی رقم بطور امانت حاصل کی اور مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے مبینہ طور پر خورد برد کر لی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

