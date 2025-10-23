صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے :کمشنر فیصل آباد

  • فیصل آباد
راجہ جہانگیر انور نے دفتر سے باہر آ کر شہریوں کے مسائل سنے ، افسروں کو احکامات

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ کمشنر آفس عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک مؤثر فورم ہے جہاں شہری بلا جھجک اپنی شکایات اور تجاویز براہِ راست پیش کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر روزانہ کی بنیاد پر عملدرآمد جاری ہے تاکہ عوامی مسائل فوری طور پر حل ہو سکیں۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے اپنے دفتر سے باہر آ کر شہریوں کے مسائل سنے اور ڈویژنل و ضلعی افسران کو واضح ہدایات جاری کیں کہ عوامی درخواستوں کے فوری اور شفاف ازالے کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور شہریوں کو حقیقی ریلیف ملے ۔انہوں نے متعلقہ افسروں سے درخواستوں پر پیش رفت کی رپورٹ طلب کی اور درخواست گزاروں سے محکموں کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا۔ کمشنر نے مزید کہا کہ شہریوں کو ترقیاتی منصوبوں اور جاری اقدامات سے آگاہ رکھا جا رہا ہے تاکہ عوام کو حکومتی کارکردگی سے مکمل طور پر باخبر رکھا جا سکے ۔

 

