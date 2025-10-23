جڑا نوالہ، شادی شدہ خاتون کے قتل پر ملزم کو سزائے موت
ایڈیشنل سیشن جج جڑانوالہ نے ملزم حمزہ کو نگین فاطمہ کے قتل پر سزا دی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیشن جج جڑانوالہ صفدر حسین نے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔مقدمہ تھانہ سٹی جڑانوالہ میں درج کیا گیا تھا، جس میں ملزم حمزہ ولد ریاض پر الزام تھا کہ اس نے شادی سے انکار پر شادی شدہ خاتون نگین فاطمہ کو قتل کر دیا تھا۔عدالت نے اشتغاثہ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزم حمزہ ریاض کو سزائے موت کے احکامات صادر کیے ۔یہ مقدمہ مقتولہ نگین فاطمہ کی والدہ کلثوم بی بی کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔