مقامی صحافی کے گھر پر فائرنگ ، بھائی شدید زخمی ہو گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مقامی صحافی کے گھر مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے جڑانوالہ روڈ کے رہائشی مقامی صحافی ساجد خان نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے موقع پر اختیار کیا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران چار مسلح افراد کی جانب سے مبینہ طور پر اس کے گھر پر فائرنگ کر دی گئی۔ جس کی زد میں آکر اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔
