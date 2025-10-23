صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارک میں سیر کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوری

  • فیصل آباد
پارک میں سیر کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پارک میں سیر و تفریح کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوروں کے ہاتھ لگ گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح میں عبدالجبار نامی شہری سیر و تفریح کے لیے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کی موٹر سائیکل چوری کرکے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

پارک میں سیر و تفریح کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوروں کے ہاتھ لگ گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح میں عبدالجبار نامی شہری سیر و تفریح کے لیے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کی موٹر سائیکل چوری کرکے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان سے تعلقات بھائی چارے باہمی احساس پر مبنی، سعودی سفیر

اشیائے صرف کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، کمشنر

ماحولیاتی آلودگی ، یو این او ڈی سی کا تعاون بڑھانے کا عزم

سموگ، مستقل حل کیلئے 3 سالہ پروگرام شروع کرینگے، وزیر زراعت

پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن عوامی خدمت مشن ،شازیہ رضوان

سی پی او کی کھلی کچہری ،شکایت پر سب انسپکٹر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن