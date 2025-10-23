پارک میں سیر کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پارک میں سیر و تفریح کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوروں کے ہاتھ لگ گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح میں عبدالجبار نامی شہری سیر و تفریح کے لیے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کی موٹر سائیکل چوری کرکے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
پارک میں سیر و تفریح کے لئے آئے شہری کی موٹرسائیکل چوروں کے ہاتھ لگ گئی۔تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح میں عبدالجبار نامی شہری سیر و تفریح کے لیے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزمان اس کی موٹر سائیکل چوری کرکے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔