شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ثریا نامی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کی شادی شدہ بیٹی کو ملزم نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے ۔
