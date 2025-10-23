صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوری کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
بجلی چوری کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے 201 رب چندیاں تلاواں میں فیسکو ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران شہری کو ڈائریکٹ تاریں لگا کر اور میٹر ٹمپر کر کے بجلی چوری کرنے میں ملوث پایا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

