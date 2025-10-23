صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 2 مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

  فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے سلیمی چوک میں پولیس نے کار روائی کرتے ہوئے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کرلیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

