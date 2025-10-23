صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں ریڈی ایشن سیفٹی کے عنوان سے آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
پاکستان میں ریڈی ایشن سیفٹی کے عنوان سے آگاہی سیمینار

آئنائزنگ تابکاری انسانی صحت اور ماحول کے لیے خطرناک ہے : ماہرین

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فزکس کے زیرِ اہتمام پاکستان میں ریڈی ایشن سیفٹی کے عنوان سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت چیئرمین ڈاکٹر یاسر جمیل نے کی۔ سیمینار وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی (PNRA) کے ماہرین رانا محمد ندیم، عامر محمود اور لیکچرار ضیاء الحق نے بھی شرکت کی۔ڈاکٹر یاسر جمیل نے کہا کہ آئنائزنگ تابکاری انسانوں اور ماحول کے لیے خطرناک ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ تابکاری کے فوری اثرات میں سر درد، جلد کا سرخ ہونا، تھکن، اور آنکھوں میں موتیا شامل ہیں، جبکہ دیرینہ اثرات میں کینسر جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔رانا محمد ندیم نے کہا کہ تابکاری سے تحفظ کے لیے حفاظتی اصولوں پر عمل ضروری ہے ، اور عوام کو وارننگ سائن والے علاقوں سے دور رہنا چاہیے ۔ انہوں نے زور دیا کہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے ایکس رے یا سی ٹی اسکین سے گریز کیا جائے ۔عامر محمود نے کہا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت ایکس رے روم میں رہنا پڑے تو لازمی لیڈ ایپرن پہنیں۔ ضیا الحق نے کہا کہ سیمینار کا مقصد عوام میں ریڈی ایشن سے متعلق شعور اجاگر کرنا اور محفوظ طرزِ عمل اپنانے کی ترغیب دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان سے تعلقات بھائی چارے باہمی احساس پر مبنی، سعودی سفیر

اشیائے صرف کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، کمشنر

ماحولیاتی آلودگی ، یو این او ڈی سی کا تعاون بڑھانے کا عزم

سموگ، مستقل حل کیلئے 3 سالہ پروگرام شروع کرینگے، وزیر زراعت

پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن عوامی خدمت مشن ،شازیہ رضوان

سی پی او کی کھلی کچہری ،شکایت پر سب انسپکٹر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن