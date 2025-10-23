صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈ

  • فیصل آباد
(ہ)نامی خاتون ویڈیو سے بلیک میل کر کے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈ کر لی گئی۔تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے نور پور کی رہائشی (ہ)نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے گن پوائنٹ پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنادیا اور اس دوران اس کی قابل اعتراض ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی گئی۔ بعد ازاں ویڈیو کی بنیاد پر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

