فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈ کر لی گئی۔تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے نور پور کی رہائشی (ہ)نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے گن پوائنٹ پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنادیا اور اس دوران اس کی قابل اعتراض ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی گئی۔ بعد ازاں ویڈیو کی بنیاد پر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔