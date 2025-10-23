صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

  • فیصل آباد
محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

پلاسٹک کے کپ اور گندگی نے محکمہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)شہر کے ماحول کو صاف اور بہتر رکھنے کا دعویٰ کرنے والا محکمہ تحفظِ ماحولیات فیصل آباد اپنے ہی دفتر کا ماحول بہتر بنانے میں ناکام ہوگیا۔ دفتر کے اندر اور اطراف کچرے کے ڈھیر، پلاسٹک کے کپ اور گندگی نے محکمہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے ۔محکمہ تحفظِ ماحولیات کا بنیادی مقصد فضائی و زمینی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہے ، تاہم محکمے کے اپنے دفتر کی حالت اس مشن سے متضاد دکھائی دیتی ہے ۔ دفتر کے داخلی دروازے کے اندر ہی کچرا کنڈی بن چکی ہے جہاں پلاسٹک کے ڈسپوزایبل کپوں سمیت مختلف قسم کا کوڑا جمع ہے ۔ عملے کی عدم دلچسپی اور صفائی کے ناقص انتظامات نے دفتر کا ماحول انتہائی غیر معیاری اور بدبودار بنا دیا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ جس محکمے کا اپنا دفتر آلودگی کا شکار ہو، وہ شہر کا ماحول کیسے بہتر بنا سکتا ہے ؟ عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمے کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیا جائے اور اندرونی صفائی و نظم و نسق بہتر بنایا جائے ۔

 

