ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن
ممبرشپ کے لیے درخواستیں، تمام فیسیں اور واجبات آن لائن وصول کیے جائینگے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس کے انتظامی امور کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے ، جس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (PITB) کے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ایک میٹنگ کے دوران بتائی ۔میٹنگ میں سینئر پروگرام منیجر (آپریشن) PITB اسامہ زبیر نے ڈیجیٹائزیشن سسٹم کے خدوخال پر بریفنگ دی۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے کہا یہاں شہری بڑی تعداد میں ان ڈور گیمز اور تفریحی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ممبرز کو تیز رفتار اور شفاف سروسز فراہم کرنے کے لیے انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن ناگزیر ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ ایک ایسی انٹرایکٹو ویب سائٹ تیار کی جائے جس پر ممبرز اور انتظامیہ کو مکمل آن لائن رسائی حاصل ہو تاکہ وہ درخواستیں، فیسوں کی ادائیگی، شکایات یا تجاویز فوری طور پر جمع کرا سکیں۔میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیجیٹائزیشن کے نفاذ کے بعد ممبرشپ کے لیے درخواستیں، تمام فیسیں اور واجبات آن لائن وصول کیے جائیں گے ۔