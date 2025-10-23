صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے زیرِ اہتمام ‘‘کیمسٹری برائے پائیدار ترقی’’ کے عنوان سے تین روزہ 35ویں نیشنل اور 23ویں انٹرنیشنل کیمسٹری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کانفرنس شعبۂ کیمسٹری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے کیمیکل سوسائٹی آف پاکستان (CSP) کے اشتراک اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد و گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے منعقد کی۔تقریب کی صدارت وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر رؤفِ اعظم نے کی۔ مہمانانِ خصوصی میں پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب (وائس چانسلر یونیورسٹی آف کمالیہ)، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم (وائس چانسلر گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور) اور پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد (وائس چانسلر یونیورسٹی آف ملاکنڈ و سیکرٹری کیمیکل سوسائٹی آف پاکستان) شامل تھے ۔کانفرنس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر کلیم خان کھوسہ، پرنسپل آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ اعجاز حسین، سیکرٹری پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی شاہد چٹھہ اور پیٹرن پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ضیا نے بھی خطاب کیا۔

 

