شہر جگمگا اٹھا، سٹریٹ لائٹس بحال، گلیوں کاپیچ ورک مکمل

  • فیصل آباد
شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد کے شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کا مشن تیزی سے جاری ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مزید شاہرات پر سٹریٹ لائٹس فعال ہونے سے شہر کے علاقے جگمگا اٹھے جبکہ اندرونی گلیوں میں پیچ ورک کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ روڈز کی لین مارکنگ کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ اور بہتر سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد / کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

