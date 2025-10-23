محکمہ ماحولیات کی غفلت سموگ بڑھ گئی شہری پریشان
فیصل آباد ایئر کوالٹی انڈیکس 213 ہو گیا ، فیکٹریوں کی چمنیاں اب بھی فضا میں زہر گھول رہی ہیں ،سانس، پھیپھڑوں اور دل کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے :ماہرین
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )صنعتی شہر فیصل آباد شدید سموگ کی لپیٹ میں آچکا ہے مگر انسدادی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 213 تک جا پہنچا ہے جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات خود انڈیکس سے لاعلم نکلے ۔ دوسری جانب فیکٹریوں کی چمنیاں اب بھی فضا میں زہر گھول رہی ہیں۔سردی کے آغاز کے ساتھ ہی سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب انسدادی اقدامات نہ ہونے کے باعث جیسے جیسے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے ، سموگ کی شدت بڑھتی جاتی ہے ۔وزیراعلیٰ، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، سیکرٹری ماحولیات سلوت سعید، ڈی جی عمرن حامد شیخ، کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر سموگ کے انسداد کے لیے سرگرم دکھائی دیتے ہیں،
تاہم محکمہ تحفظِ ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان اظہر کی عدم دلچسپی انتظامی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔سموگ کی بنیادی وجوہات میں دھول، گاڑیوں کا دھواں اور صنعتی یونٹس کے اخراجات شامل ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ محکمہ ماحولیات کی عملی کارروائیاں کہیں نظر نہیں آتیں۔ماہرین کے مطابق سموگ صرف دھواں نہیں بلکہ اس میں 2.5 مائیکرو میٹر سے بھی چھوٹے ذرات شامل ہوتے ہیں جن میں سلفیٹ، نائیٹریٹ اور کاربن جیسے خطرناک کیمیکلز پائے جاتے ہیں، جو سانس، پھیپھڑوں اور دل کے مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔گزشتہ روز ڈی سی آفس کی ہدایت پر ایک نجی ملز کا بوائلر بند کروایا گیا، جس سے یہ بات واضح ہے کہ محکمہ ماحولیات از خود کارروائی کے بجائے شکایات پر حرکت میں آتا ہے ۔جب ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر سے مؤقف لیا گیا تو وہ ایئر کوالٹی انڈیکس سے لاعلم نکلے تاہم ان کا کہنا تھا کہ سموگ کی روک تھام کے لیے انسدادی کارروائیاں جاری ہیں۔