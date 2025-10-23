الائیڈ ہسپتال ٹو: ننھے مریضوں کو غیر معیاری کینولہ لگانے کا انکشاف بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا
پیڈز وارڈ میں تعینات نرسنگ سٹاف نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو تحریری شکایت کر دی ،استعمال کی صورت بچوں میں نس میں سوجن اور دیگر طبی مسائل سامنے آ رہے ہیں، فوری تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ
فیصل آباد (بلال احمد سے )الائیڈ ہسپتال ٹو کے پیڈز وارڈ میں بچوں کو لگائے جانے والے کینولہ کے معیار پر سنگین سوالات اٹھ گئے ۔ انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کو لگایا جانے والا کینولہ طے شدہ قواعد و ضوابط سے بڑا اور غیر معیاری ہے جس کے باعث ننھے مریضوں کو انجکشن اور ڈرپ لگانے کے دوران شدید تکلیف، نس میں سوجن اور دیگر طبی مسائل کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق پیڈز وارڈ میں تعینات نرسنگ سٹاف نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو تحریری شکایت میں آگاہ کیا ہے موجودہ کینولہ بچوں کی عمر اور جسمانی ساخت کے لیے موزوں نہیں۔ نرسوں کے مطابق اس غیر معیاری کینولہ کو لگاتے وقت بچوں کو نہ صرف درد کا سامنا ہوتا ہے
بلکہ متعدد کیسز میں بازو سوجنے اور ڈرپ نہ لگنے جیسے مسائل بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔سٹاف نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر معیاری کینولہ کو فوری طور پر تبدیل کر کے بچوں کے لیے موزوں اور معیاری سامان فراہم کیا جائے ۔ دوسری جانب اسپتال سے وابستہ حلقوں نے اس معاملے کو انتظامیہ کی غفلت قرار دیا ہے ۔ ان کے مطابق میڈیکل آلات کی خریداری سے قبل معیار کی تصدیق اور جانچ کا عمل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، تاہم حالیہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شعبہ خریداری اور میڈیسن سٹور نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ذرائع کے مطابق ایم ایس آفس نے شکایت موصول ہونے پر معاملہ ڈرگ کنٹرولر کو بھجوا دیا ہے متعلقہ حلقوں نے محکمہ صحت سے فوری تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔