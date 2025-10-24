صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات چوری

  • فیصل آباد
اکرم کے گھر میں ملزم داخل ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے علی ہاؤسنگ کالونی کے رہائشی اکرم نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزم اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور الماریوں کے تالے دوڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون، کپڑے ، ایل سی ڈی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو گئے جس پر پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

