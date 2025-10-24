صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے انڈر پاسز کی تعمیر وقت کی اہم ترین ضرورت :زاہد توصیف

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بڑھتی آبادی، گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ اور ٹریفک کے دباؤ کے پیش نظر فیصل آباد میں نئے انڈر پاسز کی تعمیر وقت کی اہم ترین اور فوری ضرورت ہے۔۔۔

 مختلف مقامات پر کم از کم گیارہ انڈر پاسز بنائے جانے سے ٹریفک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ان خیالات کا اظہارسابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سینئر سیاستدان رانا زاہد توصیف نے کیا انہوں نے کہا کہ ڈھڈی والا جڑانوالہ روڈ ، ریلوے اسٹیشن چوک، جی ٹی ایس (عبدالرشید غازی) چوک ، چناب کلب چوک، بیرون ریل بازار گمٹی چوک، بیرون کچہری بازار چوک، بیرون چنیوٹ بازار، نڑ والا اڈہ، بیرون امین پور کوتوالی روڈ، قبرستان غلام محمد آباد، جناح کالونی چوک میں انڈرپاسز کی تعمیر لازم ہے ۔ 

 

