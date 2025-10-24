نیشنل لیبر فیڈریشن کے رہنما میاں اعجاز نے مجوزہ بلدیاتی بل کو مسترد کر دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے رہنما اور امیدوار برائے چیئرمین یوسی106میاں اعجاز حسین نے مجوزہ بلدیاتی بل کو مستردکرتے ہوئے کہاہے کہ۔۔۔
بل میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کروانے کا فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اس سے ہارس ٹریڈنگ اور سودے بازی کے دروازے کھلیں گے ، چیئرمین اور وائس چیئرمین براہِ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے چاہئیں،اس بل کے ذریعے حکومت اپنے لوگوں کو جتوانا چاہتی ہے ،الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے ۔