صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل لیبر فیڈریشن کے رہنما میاں اعجاز نے مجوزہ بلدیاتی بل کو مسترد کر دیا

  • فیصل آباد
نیشنل لیبر فیڈریشن کے رہنما میاں اعجاز نے مجوزہ بلدیاتی بل کو مسترد کر دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے رہنما اور امیدوار برائے چیئرمین یوسی106میاں اعجاز حسین نے مجوزہ بلدیاتی بل کو مستردکرتے ہوئے کہاہے کہ۔۔۔

 بل میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کروانے کا فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اس سے ہارس ٹریڈنگ اور سودے بازی کے دروازے کھلیں گے ، چیئرمین اور وائس چیئرمین براہِ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے چاہئیں،اس بل کے ذریعے حکومت اپنے لوگوں کو جتوانا چاہتی ہے ،الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان

ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان

ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ