راہ جاتی خاتون پر کیمیکل پھینک دیا گیا ،سنگین نتائج کی دھمکیاں
کہکشاں کالونی میں شائستہ سڑک کنارے جا رہی تھی موٹر سائیکل سوار نے کیمیکل پھینکا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)راہ جاتی خاتون پر مبینہ طور پر کیمیکل پھینکنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کہکشاں کالونی میں شائستہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ سڑک کنارے پیدل جا رہی تھی کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ملزم نے اس پر کیمیکل پھینک دیا۔ جس سے اس کا چہرہ جھلس گیا۔ بعد ازاں نامعلوم ملزم کی جانب سے اس کے موبائل فون پر دھمکی آمیز میسج کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔