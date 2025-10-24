صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل پراپرٹی کی بو گس دستاویزات بنانے قبضہ کرنے پر مقدمہ

  • فیصل آباد
ملز موں نے فرقان محمود کی پراپرٹی ہتھیانے کی نیت سے جعلی کاغذات بنوائے

فیصل آباد)سٹی رپورٹر(کمرشل پراپرٹی کے بوگس دستاویزات تیار کرتے ہوئے قبضہ کرنے والے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں قائم موٹر مارکیٹ میں فرقان محمود نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کی قیمتی کمرشل پراپرٹی ہتھیانے کی نیت سے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کرو الیں اور پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہوئے اسے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

