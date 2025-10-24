صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پنجاب صرف وعدے نہیں عملی کام کر رہی ہیں :فقیرحسین ڈوگر

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف صرف وعدے نہیں بلکہ عملی طور پر کام کر کے دکھارہی ہیں۔۔۔

 جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں مہنگائی سے خوشحال عوام کو بدحال کیا۔حلقہ نیابت کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گرین بس سمیت پونے دوسال میں نہ صرف اربوں روپے کے پروجیکٹس دیئے ہیں بلکہ غریب بچیوں کی شادیوں طلبا کو سکالرز شپ اورعوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی میں عملی اقدامات کیے ہیں۔

