بل کا تنازع ،مسیحی خاتون کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا

  • فیصل آباد
مالک مکان نے گھریلو سامان ضبط کر لیا،متاثرہ خاندان سراپا احتجاج بن گیا

 ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی آڑ میں مالک مکان نے مسیحی خاتون کو بچوں سمیت گھر سے نکال کر گھریلو سامان ضبط کر لیا۔ متاثرہ فیملی انصاف کے حصول کے لیے سراپا احتجاج بن گئی۔تھانہ ائیرپورٹ کے علاقہ 245 ر ب عباس پور جلال آباد کے رہائشی لیاقت مسیح کے مطابق ان کے گھر کا 3 ماہ کا بجلی بل 20 ہزار روپے تھا، جس میں سے 8 ہزار روپے ادا کیے گئے جبکہ 12 ہزار روپے بقایا تھے ۔ بقایا رقم وقت پر ادا نہ ہونے پر مالک مکان نے اس کی بیوی اور چھ بچوں کو زبردستی گھر سے نکال دیا اور سامان اٹھانے کی بھی اجازت نہ دی۔

متاثرہ شخص کے مطابق مالک مکان نے مبینہ طور پر تھانہ ائیرپورٹ میں تعینات اے ایس آئی اعجاز کے ساتھ مل کر گھریلو سامان فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لیاقت مسیح کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ایک ماہ سے اپنے گھریلو سامان کی واپسی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔بعد ازاں ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ ثاقب ریاض مہیس کی مداخلت اور سامان واپس دلانے کی یقین دہانی پر متاثرہ فیملی نے احتجاج موخر کر دیا۔

 

