جڑانوالہ :ٹی ایچ کیو ہسپتال کے گارڈز کا لیگی رہنما پر مبینہ تشدد
آئے روز تشدد کے واقعات پر شہریوں کا وزیرِاعلیٰ سے نو ٹس لینے کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ٹی ایچ کیو ہسپتال کے سکیورٹی گارڈ نے اپنے ساتھی کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما کو بچوں کے سامنے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔سکیورٹی پر مامور ر اہلکاروں کی جانب سے آئے روز تشدد کے واقعات پر شہریوں نے وزیرِاعلیٰ پنجاب اور دیگر حکامِ بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔علوی پارک کے رہائشی سینئر رہنما محسن سلیم نے وزیرِاعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو درخواست دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ بچوں کی دوائی لینے کیلئے ٹی ایچ کیو ہسپتال گئے ، جہاں ٹوکن نمبر جاری کیا گیا۔تاہم ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے بچوں کو دکھانے کے عوض مبینہ طور پر نذرانہ طلب کیا۔
انکار پر گارڈ جعفر نے اپنے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ بچوں کے سامنے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے کپڑے پھاڑ دئیے ۔عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں شہریوں پر مبینہ تشدد کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں، مگر ادارے کے سربراہ کی جانب سے کسی کارروائی کا نہ ہونا افسوسناک ہے ۔متاثرہ شخص نے وزیرِاعلیٰ پنجاب ، صوبائی وزیرِ صحت، سیکرٹری ہیلتھ، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ مبینہ تشدد میں ملوث سکیورٹی گارڈ اور اس کے ساتھی کو فوری طور پر معطل کیا جائے ۔ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کا کہنا ہے کہ واقعے کی انکوائری جاری ہے ۔