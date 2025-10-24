صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدھار میں تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
جھنگ روڑ،ملاں پور روڈ،قبرستان روڈ پر دکاندار کئی کئی فٹ پر قابض ہو گئے

پینسرہ (نمائندہ دنیا )یونین کونسل 168 چک نمبر 67 ج ب سدھار میں ایک بار پھر تجاوزات کی بھرمار ہو گئی، بازاروں سے گزرنا محال ہو گیا۔مین شاہراہ جھنگ روڈ پر کئی کلومیٹر تک دکانداروں نے کئی کئی فٹ تک سڑک پر سامان سجا رکھا ہے ۔ چند ہفتے قبل اے سی صدر کی جانب سے ملاں پور روڈ سے تجاوزات ہٹاتے ہوئے بازار کو صاف ستھرا بنایا گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد ملاں پور روڈ، جھنگ روڈ اور قبرستان روڈ پر دوبارہ تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ سدھار کے مین بازاروں اور جھنگ روڈ سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

