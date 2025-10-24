صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے 6ملازمین کی ترقی کیلئے منظوری

  • فیصل آباد
محمد ارشد سپرنٹنڈنٹ کو اسسٹنٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے 6 ملازمین کو محکمانہ ترقی دے دی گئی۔ کمشنر/چیئرپرسن ایجوکیشن بورڈ راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اپوائنٹمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ملازمین کی اے سی آرز، تعلیمی قابلیت اور درکار شرائط و دستاویزات مکمل ہونے پر ترقی کے احکامات جاری کئے گئے ۔محمد ارشد سپرنٹنڈنٹ کو اسسٹنٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اسسٹنٹ محمد امین اور محمد سعید اطہر کو بطور سپرنٹنڈنٹ، سینئر کلرک شکیل احمد، محمد شفقت ضیاء اور محمد سرفراز کو ترقی دے کر اسسٹنٹ تعینات کیا گیا جبکہ اسٹینوگرافر محمد عامر حمید کو سینئر سکیل اسٹینوگرافر پروموٹ کردیا گیا۔

 

