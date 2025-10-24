نیشنل انکوبیشن سینٹر فیصل آباد میں ساتویں بیچ کی اورینٹیشن
28 نئے سٹارٹ اپس شامل،مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کا خطاب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)نیشنل انکوبیشن سینٹر فیصل آباد نے ساتویں بیچ کی اورینٹیشن تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نئے سٹارٹ اپس کو یکجا کیا گیا۔ انکوبیشن پروگرام کے تحت 19، ہیچری پروگرام کے تحت 5 جبکہ خواتین کی سربراہی میں چلنے والے پروگرام کے تحت 4 سٹارٹ اپس شامل ہیں۔یہ اسٹارٹ اپس مختلف شعبہ جات بشمول ایگری ٹیک، مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا، فِن ٹیک، ہیلتھ ٹیک، فوڈ ٹیک اور ایڈ ٹیک سے تعلق رکھتے ہیں۔تقریب کے مہمانِ خصوصی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے نوجوانوں میں اختراعی کاروباری خیالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ کاروباری دنیا میں اپنا سفر خود اعتماد انداز میں شروع کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مہارتوں کے فروغ سے نوجوان نوکری تلاش کرنے والے نہیں بلکہ نوکری فراہم کرنے والے بن سکتے ہیں۔وائس چانسلر نے نیشنل انکوبیشن سینٹر فیصل آباد اور بزنس انکوبیشن سینٹر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے کردار کو سراہا، جو اکیڈیمیا، صنعت اور جدت کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔