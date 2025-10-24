لمپی سکن ڈیزیز کی جانچ، ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے معائنہ کیا
چیچڑ اور مکھی مار سپرے کے ساتھ ساتھ بائیو سکیورٹی انتظامات کو بھی چیک کیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے فیصل آباد ڈویژن کی مختلف مویشی منڈیوں کا معائنہ کیا اور مویشیوں میں لمپی سکن ڈیزیز (LSD) کی جانچ اور اس کے تدارک کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈاکٹر سید ندیم بدر نے نیاموآنہ مویشی منڈی (سمندری روڈ فیصل آباد) اور جھنگ روڈ چنیوٹ مویشی منڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بیماری کی روک تھام کے لیے کیے گئے حفاظتی و کنٹرول اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے منڈیوں کے داخلی و خارجی راستوں پر ڈس انفیکشن، چیچڑ اور مکھی مار سپرے کے ساتھ ساتھ بائیو سکیورٹی انتظامات کو بھی چیک کیا تاکہ جانوروں کی آمد و رفت کے دوران بیماری کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکا جا سکے ۔