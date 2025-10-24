ٹو بہ ٹیک سنگھ: جعلی وئیر ہاؤس سیل، مضر صحت اشیاء تلف
ٹیموں نے 129 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی، ناکوں پر 4 ہزار لٹر سے زائد دودھ کا معائنہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی مشن کے تحت ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔کمالیہ میں جعلی وئیر ہاؤس بند کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ٹیموں نے 129 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی، جن میں سے 11 یونٹس کو 1 لاکھ 10 ہزار روپے جرمانہ اور 4 یونٹس کو انتہائی ناقص انتظامات پر سیل کیا گیا۔کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ٹوٹے انڈے ، مضر صحت گوشت، آئل اور کیک جیل تلف کر دی گئی، جبکہ ناکوں پر 4 ہزار لٹر سے زائد دودھ کا معائنہ بھی کیا گیا۔یاسر مشتاق کے مطابق متعدد فوڈ پوائنٹس پر صفائی کے ناقص انتظامات، گندے فریزرز اور ملازمین کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پائی گئی۔انہوں نے کہا کہ صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے ۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں فوڈ اتھارٹی ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔