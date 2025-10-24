چینی 235 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، ضلعی انتظامیہ تماشائی
انتظامیہ کی ملی بھگت سے نرخ مسلسل بڑھ رہے ہیں ، چھاپے نمائشی رہ گئے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)چینی مافیا بے قابو، میگا مارٹس پر چھوٹی پیکنگ میں چینی 235 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی جبکہ اوپن مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ ضلعی انتظامیہ نرخ قابو میں لانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے ۔شہر کے مختلف میگا مارٹس اور بڑے اسٹورز پر چینی کی چھوٹی پیکنگ 235 روپے فی کلو، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ۔ عوامی حلقوں نے شکایت کی ہے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے چینی کے نرخ مسلسل بڑھ رہے ہیں جبکہ چھاپہ مار ٹیمیں صرف نمائشی کارروائیوں تک محدود ہیں۔
ذرائع کے مطابق ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی 50 کلو بوری 10 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ہے ، جس کا براہِ راست اثر ریٹیل مارکیٹ پر پڑ رہا ہے ۔ سپلائی لائن میں مصنوعی قلت پیدا کر کے منافع خوروں نے نرخ مزید بڑھا دئیے ہیں۔کئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں مہنگے داموں چینی خرید کر فروخت کرنا پڑ رہی ہے ، ورنہ سٹاک ہی نہیں ملتا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔