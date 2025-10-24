کمالیہ:غیر قانونی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائی، 5 سیل
اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی زیر نگرانی کا رروائی پٹرول اور ڈیزل کی بڑی مقدار ضبط
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے کسٹم ٹیم اور سول ڈیفنس اہلکاران کے ہمراہ غیر قانونی پٹرول پمپس کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی۔پانچ غیر قانونی پٹرول پمپس کو موقع پر سیل کر دیا گیا، جبکہ پٹرول اور ڈیزل کی بڑی مقدار کسٹم حکام نے قبضے میں لے لی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ غیر قانونی طور پر پٹرول و ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور حکومتی قواعد کی پاسداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ کسی کو عوامی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہ دی جا سکے ۔