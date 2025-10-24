صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کیخلاف آپریشن، تعمیرات مسمار

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی مختلف سکیموں میں چیکنگ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایت پر غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ہاؤسنگ سکیموں کے قیام میں مختلف قانونی خلاف ورزیوں پر ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے نڑوالا روڈ، کینال روڈ اور چک نمبر 208 میں مجموعی طور پر پانچ غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے تعمیراتی ڈھانچے مسمار کر دئیے اور موقع پر موجود دفاتر کو سربمہر کردیا۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا اور دیگر عملے پر مشتمل ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں ہاؤسنگ سکیموں کی قانونی حیثیت چیک کی، تو بعض سکیموں میں غیرقانونی توسیع اور دیگر نوعیت کی خلاف ورزیاں پائی گئیں۔

 

