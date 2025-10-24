صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری :ڈی سی

  • فیصل آباد
امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری :ڈی سی

امن کمیٹی کا اجلاس، علما اور سول سوسائٹی سے امن و بھائی چارے کے فروغ پر زور

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام، تاجروں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے علما کرام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ علما معاشرے کا قابلِ قدر طبقہ ہیں، جن کی رہنمائی میں فیصل آباد میں ہمیشہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملا ہے ، جسے مستقبل بنیادوں پر برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

علمائے کرام اور خطبا معاشرتی استحکام میں کلیدی کردار ادا کریں، اور جمعہ کے خطبات میں ملکی سلامتی، اتحاد اور امن و بھائی چارے کے پیغامات کو فروغ دیا جائے ۔ ریاست کے احترام اور قانون کی پاسداری کا واضح پیغام دیا جانا ناگزیر ہے ۔سی پی او بلال عمر نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے ۔ افغانیوں کی موجودگی سمیت کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تحصیل سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ناقص صفائی ،ٹھیکیدار پر اظہاربرہمی

واسا بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس، پہلے بجٹ کی منظوری

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار،واک

سیلاب کی وجہ سے ریلوے ٹریک متاثر ،ٹرینوں کا روٹ بند :نثا ر گجر

قیامِ امن، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کیلئے اجلاس

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا ڈی ایچ کیو اسپتال کے ٹراما سینٹر کا معائنہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ