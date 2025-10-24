امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری :ڈی سی
امن کمیٹی کا اجلاس، علما اور سول سوسائٹی سے امن و بھائی چارے کے فروغ پر زور
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام، تاجروں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے علما کرام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ علما معاشرے کا قابلِ قدر طبقہ ہیں، جن کی رہنمائی میں فیصل آباد میں ہمیشہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملا ہے ، جسے مستقبل بنیادوں پر برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
علمائے کرام اور خطبا معاشرتی استحکام میں کلیدی کردار ادا کریں، اور جمعہ کے خطبات میں ملکی سلامتی، اتحاد اور امن و بھائی چارے کے پیغامات کو فروغ دیا جائے ۔ ریاست کے احترام اور قانون کی پاسداری کا واضح پیغام دیا جانا ناگزیر ہے ۔سی پی او بلال عمر نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے ۔ افغانیوں کی موجودگی سمیت کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دی جائے ۔