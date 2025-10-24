بوسٹل جیل میں انسدادِ منشیات سیمینار،نقصانات سے آگاہ کیا گیا
مقررین نے اصلاحِ معاشرہ کے لیے لو گوں میں شعور اجاگر کرنے پر زور دیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات کی جانب سے بوسٹل جیل فیصل آباد میں نشے کی لعنت کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے مقررین نے نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا اور اصلاحِ معاشرہ کے لیے شعور اجاگر کرنے پر زور دیا۔ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بوسٹل جیل عابد علی، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر، انسپکٹر سونا (کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب)، آمنہ اکرم (جنرل سیکرٹری انجمن انسدادِ منشیات)، محمد افضل جالندھری، صوفیہ رضوان (اسسٹنٹ ڈائریکٹر SERC پروجیکٹ) اور ڈاکٹر حبیب الرحمن یزدانی نے سیمینار میں شرکت کی۔مقررین نے کہا کہ منشیات نہ صرف انسانی صحت بلکہ معاشرتی ڈھانچے کے لیے بھی زہرِ قاتل ہیں۔ نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں، والدین اور سماجی تنظیموں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔تقریب کے اختتام پر انسدادِ منشیات کی کاوشوں کو سراہا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی آگاہی مہمات مزید مؤثر انداز میں جاری رکھی جائیں گی۔