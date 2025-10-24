واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور
واسا فیصل آباد کے آپریشنز، ڈرینج اور واٹر ڈسٹری بیوشن ڈائریکٹوریٹس کا اجلاس
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے احکامات پر بھرپور عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں واسا فیصل آباد کے آپریشنز، ڈرینج اور واٹر ڈسٹری بیوشن ڈائریکٹوریٹس کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایم ڈی واسا کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر او اینڈ ایم محمد مقبول سنپال نے کی۔ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم مقبول سنپال نے ہدایت کی کہ مین چینلز، روڈ سائیڈ ڈرینز اور سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی لائی جائے ، جس کا روزانہ ریکارڈ تصاویر کے ثبوت کے ساتھ مرتب کیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈی سلٹنگ کے بعد روڈ سائیڈ ڈرینز کے اطراف میں پودے لگانے کے لیے پی ایچ اے انتظامیہ کو آن بورڈ لیا جائے ۔ڈی ایم ڈی نے واضح کیا کہ شہر میں کسی جگہ مین ہول کور مسنگ نہیں رہنا چاہیے اور اس حوالے سے شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیور ورکرز گیس ڈیٹیکٹرز، آکسیجن ماسک اور دیگر حفاظتی آلات کے ساتھ کام کریں۔ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم نے ہدایت کی تمام ڈسپوزل سٹیشنوں کو ماڈل اسٹیشن میں تبدیل کیا جائے ، پارکوں کے ساتھ گزرنے والی سیوریج لائنوں کو بند کر دیا جائے تاکہ پارکوں میں گندا پانی جمع نہ ہو۔