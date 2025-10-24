صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

  • فیصل آباد
اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 8 کیسز پر وارننگز، 7 کیسز ملتوی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ادویات کے معیار، فارمیسیز کی نگرانی، اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی اور لائسنسنگ کے معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس میں مجموعی طور پر 21 کیسز پیش کیے گئے ، جن میں سے 8 کیسز پر وارننگز، 4 کیسز پراسیکیوشن کے لیے منظور، 1 کیس ری ویزٹ کے لیے مقرر، 7 کیسز ملتوی جبکہ ایک سیل شدہ یونٹ کو ڈی سیل کرنے کی منظوری دی گئی۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا کہ اتائی ڈاکٹروں اور غیر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جعلی، غیر معیاری اور مضر صحت ادویات کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤکی مہم 3نومبر سے شروع

گلشن حدیدمیں3 ماہ سے پانی کی بندش،چیف سیکریٹری کانوٹس

پارٹی نے خواتین کی فلاح کیلئے تاریخی اقدامات کئے ، فریال تالپور

کراچی پریس کلب میں دیوالی کی تقریب ہندو برادری کے اہم رہنماؤں کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ