اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور
ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 8 کیسز پر وارننگز، 7 کیسز ملتوی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ادویات کے معیار، فارمیسیز کی نگرانی، اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی اور لائسنسنگ کے معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس میں مجموعی طور پر 21 کیسز پیش کیے گئے ، جن میں سے 8 کیسز پر وارننگز، 4 کیسز پراسیکیوشن کے لیے منظور، 1 کیس ری ویزٹ کے لیے مقرر، 7 کیسز ملتوی جبکہ ایک سیل شدہ یونٹ کو ڈی سیل کرنے کی منظوری دی گئی۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا کہ اتائی ڈاکٹروں اور غیر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جعلی، غیر معیاری اور مضر صحت ادویات کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔