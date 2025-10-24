چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق
ضلع کو امن کا گہوارہ بنانے میں علما کا کردار قابلِ تحسین ہے :ڈپٹی کمشنر صفی اللہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مختلف مکاتبِ فکر کے علما، تاجران اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے علمائے کرام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کو امن کا گہوارہ بنانے میں علما کا کردار قابلِ تحسین ہے ، آئندہ بھی امن کمیٹی ضلع کے امن کو مثالی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔انہوں نے کہا کہ امن و امان ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے ، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔
علمائے کرام اور خطباء جمعہ کے خطبات میں ملکی سلامتی، اتحاد اور بھائی چارے کے پیغامات کو فروغ دیں اور نوجوانوں کو انتشار پھیلانے والے عناصر سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ریاست کے احترام اور قانون کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری ہے جبکہ نیشنل ایکشن پلان پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ پولیس کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے ، کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر ضلعی پولیس کو دی جائے ۔