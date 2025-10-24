ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار
فیکٹریوں میں روبوٹک نظام کی تنصیب کے بعد تربیت یافتہ عملہ دستیاب نہ ہونے کے برابر ،صنعتکاروں نے حکومت سے پر تربیتی کورسز شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا
فیصل آباد (بلال احمد سے )ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آٹومیشن کی جانب تیزی سے منتقل ہونے کے باعث ہزاروں غیر تربیت یافتہ مزدور بے روزگار ہو گئے ، جبکہ فیکٹریوں میں روبوٹک نظام کی تنصیب کے بعد تربیت یافتہ عملہ دستیاب نہ ہونے کے برابر ہے ۔ صنعتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مزدوروں کے لیے فوری طور پر تربیتی کورسز شروع کیے جائیں۔فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تیزی سے خودکار نظام (آٹومیشن) کی طرف بڑھ رہی ہے ، جہاں جدید مشینری اور روبوٹک ٹیکنالوجی کے استعمال نے روایتی مزدوروں کو نظامِ پیداوار سے باہر کرنا شروع کر دیا ہے ۔ صنعتی شعبے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال سے پیداوار میں اضافہ تو ہوا ہے مگر مزدوروں کے روزگار کے مواقع کم ہو گئے ہیں۔ متعدد فیکٹریوں نے عملہ کم کر کے خودکار مشینوں پر انحصار بڑھا دیا ہے ، جس کے نتیجے میں ہزاروں غیر تربیت یافتہ مزدور بے روزگاری کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔
صنعتکار کاشف ضیاء نے کہا کہ آٹومیشن سے پیداواری لاگت میں کمی آئی ہے مگر تربیت یافتہ ٹیکنیکل عملے کی شدید کمی ہے ، جس کے باعث مشینری کے درست استعمال اور دیکھ بھال میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور انڈسٹری کو مل کر ورکرز کی اسکل اپ گریڈیشن کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے ۔صدر چیمبر آف کامرس شیخ فاروق یوسف نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد کی انڈسٹری جدیدیت کی راہ پر ضرور ہے مگر اگر انسانی وسائل کی تربیت پر توجہ نہ دی گئی تو فنی بحران شدت اختیار کر جائے گا۔
صنعتی ماہر عاطف ضیا کے مطابق مستقبل میں مشینوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مزدوروں کو آرٹیفیشل انٹیلی جنس، روبوٹکس اور ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں تربیت دینا ناگزیر ہے ، بصورت دیگر ملکی ٹیکسٹائل انڈسٹری عالمی مسابقت میں پیچھے رہ جائے گی۔دوسری جانب متاثرہ مزدوروں نے بتایا کہ وہ برسوں سے صنعت کا حصہ رہے ہیں مگر اب مشینوں نے ان کی جگہ لے لی ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پر تربیتی پروگرام شروع نہ کیے تو ہزاروں گھرانے متاثر ہوں گے ۔ماہرین کا متفقہ مؤقف ہے کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو عالمی معیار پر برقرار رکھنے کے لیے آٹومیشن کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی فنی تربیت پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے ۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مزدوروں کے لیے جدید تربیتی مراکز قائم کیے جائیں تاکہ وہ بدلتے صنعتی دور میں دوبارہ روزگار حاصل کر سکیں۔