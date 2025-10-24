سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان
لین دین کے دوران سسٹم فریز ہو جاتا ہے ، ٹرانزیکشنز تاخیر کا شکار :صارفین ،بینکنگ ایپلی کیشنز۔اے ٹی ایم نیٹ ورکس پر دباؤ بڑھ گیا :بینکنگ ذرائع ،انٹرنیٹ سروس فراہم کر نیوالے اداروں کیخلاف کارروائی کی جائے :شہری
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سست رفتار انٹرنیٹ آن لائن بینکنگ، ای کامرس اور ڈیجیٹل کاروبار کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ ہزاروں صارفین انٹرنیٹ مسائل کے باعث مشکلات میں مبتلا ہیں جبکہ ادائیگیاں پھنسنے سے انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے ۔ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کی سست رفتاری نے آن لائن بینکنگ، ای کامرس اور دیگر ڈیجیٹل سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ۔ مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں کے صارفین کا کہنا ہے کہ لین دین کے دوران سسٹم فریز ہو جاتا ہے ، ٹرانزیکشنز تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ بعض اوقات ادائیگیاں مکمل ہی نہیں ہو پاتیں، جس سے مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
کمزور سگنلز اور غیر مستحکم کنکشن کے باعث نہ صرف آن لائن کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ طلبہ، اساتذہ اور فری لانسرز بھی اپنے کام سے محروم ہو گئے ہیں۔بینکنگ ذرائع نے تصدیق کی ہے سست انٹرنیٹ کی وجہ سے بینکنگ ایپلی کیشنز اور اے ٹی ایم نیٹ ورکس پر دباؤ بڑھ گیا ہے ، ای کامرس پلیٹ فارمز کے نمائندوں نے کہا ہے کہ ادائیگیوں کے تاخیر سے کلیئر نہ ہونے کے باعث کاروبار میں بھاری نقصان ہو رہا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) اور ضلعی انتظامیہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کریں اور مستحکم سروس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ جب تک انٹرنیٹ کے معیار کو بہتر نہیں بنایا جاتا، ڈیجیٹل معیشت متاثر ہوتی رہے گی۔