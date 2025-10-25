فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، شہریوں کی صحت متاثر
ایئر کوالٹی انڈیکس 579 تک جا پہنچا ،شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد میں فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھونے لگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 579 تک جا پہنچا جس کے باعث سانس اور آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔محکمہ صحت اور موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔فضا میں آلودہ ذرات کی موجودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن، کھانسی اور گلے کی سوزش جیسے امراض کا سامنا ہے ۔ ماہرین صحت نے موجودہ فضا کو عالمی ادارہ صحت کے معیار سے کئی گنا زیادہ خطرناک قرار دیا ہے ۔محکمہ صحت نے اسپتالوں میں سانس اور الرجی کے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت کی ہے ، جبکہ ڈاکٹروں نے شہریوں کو صبح و شام غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز، ماسک کے استعمال اور بچوں و بزرگوں کو آلودہ فضا سے محفوظ رکھنے کی اپیل کی ہے ۔