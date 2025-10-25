ویٹرنری گریجوایٹس کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا
پروگرام کا مقصد نوجوان ویٹرنری گریجوایٹس کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انقلابی اقدام کے تحت 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 19 ہزار ویٹرنری گریجوایٹس اور پیراویٹس کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پروگرام کا مقصد نوجوان ویٹرنری گریجوایٹس کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔پہلے مرحلہ 2025-26 میں 485 جبکہ دوسرے فیز 2026-27 میں 515 ویٹرنری گریجوایٹس و پیراویٹس انٹرن شپ سے مستفید ہوں گے ۔ انٹرن شپ کا دورانیہ 20 ماہ پر مشتمل ہوگا۔ فیصل آباد میں 15 ویٹرنری گریجوایٹس اور پیراویٹس کو انٹرن شپ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ویٹرنری گریجوایٹس میں انٹرن شپ لیٹر تقسیم کیے ۔ تقریب میں ڈاکٹر روبینہ انجم، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک سمیت دیگر افسرا و ر سٹاف شریک تھے ۔