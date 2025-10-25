صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری گریجوایٹس کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا

  • فیصل آباد
ویٹرنری گریجوایٹس کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا

پروگرام کا مقصد نوجوان ویٹرنری گریجوایٹس کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انقلابی اقدام کے تحت 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 19 ہزار ویٹرنری گریجوایٹس اور پیراویٹس کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پروگرام کا مقصد نوجوان ویٹرنری گریجوایٹس کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔پہلے مرحلہ 2025-26 میں 485 جبکہ دوسرے فیز 2026-27 میں 515 ویٹرنری گریجوایٹس و پیراویٹس انٹرن شپ سے مستفید ہوں گے ۔ انٹرن شپ کا دورانیہ 20 ماہ پر مشتمل ہوگا۔ فیصل آباد میں 15 ویٹرنری گریجوایٹس اور پیراویٹس کو انٹرن شپ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ویٹرنری گریجوایٹس میں انٹرن شپ لیٹر تقسیم کیے ۔ تقریب میں ڈاکٹر روبینہ انجم، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک سمیت دیگر افسرا و ر سٹاف شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن