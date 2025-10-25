ملاوٹ شدہ جوس ،فیکٹری مالک کو 14 لاکھ جرمانہ،21 ماہ قید
تھانہ رضا آباد میں درج ہو نے والے مقدمہ پر خصوصی عدالت نے سماعت کی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد کی جانب سے غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ جوس تیار کرنے والی فیکٹری کے خلاف کی گئی کارروائی کا فیصلہ آگیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو بھاری جرمانے اور قید کی سزا سنادی۔ تھانہ رضا آباد میں درج مقدمہ خلیل احمد بنام سرکار کا فیصلہ خصوصی عدالت (سینئر سول جج کریمنل ڈویژن فیصل آباد) محمد جمیل نے سنایا، جس کے تحت ملزم کو 14 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ اور 21 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے کارروائی کے دوران جعلی اور غیر معیاری مشروبات تیار کرنے والے یونٹ کو پکڑا تھا، جہاں مضرِ صحت جوس تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے تھے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد کے مطابق عوام کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ ایسے تمام عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی جو انسانی صحت سے کھیلنے کے مرتکب پائے جائیں گے ۔