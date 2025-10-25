سی سی ڈی کی کارروائی، ہنی ٹریپ گینگ کے متعدد ملزم گرفتار
گینگ اوورسیز پاکستانیوں اور صاحبِ حیثیت شہریوں کو بلیک میلنگ میں ملوث تھا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے ایس ایچ او انسپکٹر فریاد چیمہ کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے ہنی ٹریپ گینگ کے متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔پولیس ذرائع کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سرگرم یہ منظم گینگ اوورسیز پاکستانیوں اور صاحبِ حیثیت شہریوں کو جال میں پھنساکر بلیک میلنگ کے ذریعے لاکھوں روپے ہتھیانے میں ملوث تھا۔ گینگ کی خواتین متاثرین کو اپنے گھروں پر بلا کر جنسی تعلقات کے جال میں پھنسا دیتی تھیں، بعد ازاں خفیہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جاتا تھا۔اسی دوران مسلح ساتھی نقدی، موبائل فون، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے ۔ ملزمان متاثرہ افراد کو برہنہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرتے اور خود کو سی سی ڈی پولیس اہلکار ظاہر کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے ۔ انکار کی صورت میں متاثرین کو قتل یا جعلی انکاؤنٹر میں ملوث کرنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں۔تحقیقات کے دوران ملز موں کے موبائل فونز سے بڑی تعداد میں برہنہ ویڈیوز اور دیگر شواہد برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گینگ روزانہ کی بنیاد پر وارداتیں کرتا تھا جبکہ کئی متاثرین خوف یا عزت کے ڈر سے رپورٹ درج نہیں کراتے تھے ۔