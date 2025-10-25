فیصل آباد میں سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری
میونسپل کارپوریشن فیصل آباد عوامی خدمت میں پیش پیش ہے :کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد شہر کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام بلاتعطل جاری ہے ۔کمشنر آفس کے عقب میں روڈ پر اسفالٹ بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ، جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔علاوہ ازیں سمندری روڈ پل کوریاں کے باقی ماندہ حصے کی مرمت اور بحالی کا کام بھی جاری ہے ۔ایڈمنسٹریٹر/کمشنر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد عوامی خدمت میں پیش پیش ہے ۔