فیصل آباد میں سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری

  • فیصل آباد
میونسپل کارپوریشن فیصل آباد عوامی خدمت میں پیش پیش ہے :کمشنر

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد شہر کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام بلاتعطل جاری ہے ۔کمشنر آفس کے عقب میں روڈ پر اسفالٹ بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ، جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔علاوہ ازیں سمندری روڈ پل کوریاں کے باقی ماندہ حصے کی مرمت اور بحالی کا کام بھی جاری ہے ۔ایڈمنسٹریٹر/کمشنر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد عوامی خدمت میں پیش پیش ہے ۔

 

